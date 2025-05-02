На ділянці передбачено двоповерхову будівлю торгівлі з паркінгом

На вулиці Олександра Духновича у Мукачеві заплановане будівництво торгово-офісного центру з паркувальним майданчиком. Будівлю зводитимуть на двох земельних ділянках уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції в Мукачівській РДА Габріелли Крамгольц.

Йдеться про територію, загальною площею 0,17 га між аквапарком «Карпатія» та місцевою лікарнею поблизу центру міста. Передпроєктне рішення щодо будівництва торгово-офісного центру на вул. Олександра Духновича, 63-65 схвалили на засіданні архітектурно-містобудівної ради в Мукачеві 30 квітня.

Будівництво заплановане на двох земельних ділянках Габріелли Крамгольц, куплених у 2023 році за 320 тис. грн. У 2024 році посадовиці Мукачівської РДА дозволили розробити детальний план території і змінити цільове призначення присадибних ділянок під комерцію.

На ділянці передбачено двоповерхову будівлю торгівлі, загальною площею близько 900 м2. Магазин складатиметься з торгових, офісних та складського приміщень з орієнтованими габаритами 20х25 м. Паркувальний майданчик вміщатиме близько 10 автомобілів.

Зазначимо, Габріелла Крамгольц працює у Мукачівській РДА з 2023 року, займаючи посаду уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції.