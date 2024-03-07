Киянка збувала ртуть великими партіями у різних регіонах України

Контррозвідники СБУ затримали у Мукачеві раніше судиму мешканку Київщини під час продажу кількох кілограмів ртуті за 25 тис. доларів. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Управлінні СБУ у Закарпатській області 7 березня, киянка збувала ртуть великими партіями у різних регіонах України. Її затримали на околицях Мукачева під час спроби продати 2,5 кг ртуті за 25 тис. доларів.

«Контррозвідники СБУ викрили та блокували стійкий канал продажу високотоксичної речовини – металевої ртуті, яка потенційно може використовуватися для вчинення терористичних актів.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України затриманій оголошено підозру», - інформують в СБУ.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 363 тис. грн застави. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі.