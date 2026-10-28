Вода в Мукачеві подорожчає на 22%

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради встановив нові тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на вивезення сміття. Рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 27 жовтня.

Востаннє тариф на воду в Мукачеві переглядали у січні 2025 року. За словами керівника «Міськводоканалу» Андрія Козіброди, відтоді електроенергія подорожчала на 22%, а також збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів та витрати на роботу генераторів під час відключень світла.

Загалом вартість водопостачання з водовідведенням в місті зросте на 22% – із 72,36 грн до 88,68 грн за кубометр. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Також виконком переглянув тарифи на управління побутовими відходами. Для мешканців багатоповерхівок плата за вивезення сміття на одну людину збільшиться на 17 грн – з 51,2 грн до 68,02 грн, для приватного сектору – з 147,96 грн до 196,62 грн. Нові тарифи на вивезення сміття в Мукачеві почнуть діяти з 1 листопада.

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