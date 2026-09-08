Паркування буде платним з понеділка по п’ятницю

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради встановив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування автомобілів. Рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 8 вересня.

Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міськради, платне паркування діятиме на шести ділянках у центральній частині міста:

вул. Михайла Грушевського (від вул. Чулея Олександра до вул. Жупана Василя);

вул. Михайла Грушевського (до повороту вул. Вітенбергера Миколи);

вул. Ярослава Мудрого (до кругової розв’язки);

вул. Ілони Зріні (до повороту вул. Берегівська);

вул. Соборна;

вул. Яноша Недецеї (до вул. Зайця Володимира).

Вартість 1 години парковки становитиме 30 грн. Паркування буде платним з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. Тарифи вступлять в дію з 9 вересня.

Нагадаємо, окрім нових локацій, в Мукачеві також діють платні парковки на вулицях Миру та Олександра Духновича. Оператором паркування на території громади визначили комунальне підприємство «Мукачівпастранс».

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