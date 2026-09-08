У Мукачеві затвердили тарифи для нових паркувальних майданчиків
Тарифи почнуть діяти з 9 вересня
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Виконавчий комітет Мукачівської міської ради встановив тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування автомобілів. Рішення ухвалили на засіданні виконкому у вівторок, 8 вересня.
Як повідомили у пресслужбі Мукачівської міськради, платне паркування діятиме на шести ділянках у центральній частині міста:
- вул. Михайла Грушевського (від вул. Чулея Олександра до вул. Жупана Василя);
- вул. Михайла Грушевського (до повороту вул. Вітенбергера Миколи);
- вул. Ярослава Мудрого (до кругової розв’язки);
- вул. Ілони Зріні (до повороту вул. Берегівська);
- вул. Соборна;
- вул. Яноша Недецеї (до вул. Зайця Володимира).
Вартість 1 години парковки становитиме 30 грн. Паркування буде платним з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. Тарифи вступлять в дію з 9 вересня.
Нагадаємо, окрім нових локацій, в Мукачеві також діють платні парковки на вулицях Миру та Олександра Духновича. Оператором паркування на території громади визначили комунальне підприємство «Мукачівпастранс».Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google