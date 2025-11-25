У Мукачеві встановили тарифи на паркування автомобілів
Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету
У Мукачеві встановили тарифи на послуги з користування майданчиками для платного паркування автомобілів. Рішення ухвалили 25 листопада на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Як повідомили у пресслужбі мерії, гроші збиратимуть за паркування біля ЦНАПу та поруч з центральною бібліотекою.
Вартість паркування біля ЦНАПу:
- 8:00 – 20:00 – 30 грн/год
- 20:00 – 08:00 – 10 грн/год
Паркінг біля центральної бібліотеки:
- 9:00 – 18:00 – 30 грн/год
- в інші години та вихідні – безкоштовно.
Нагадаємо, влітку 2025 року майданчики для платного паркування автомобілів облаштували біля ЦНАПу на вул. Духновича та на вулиці Миру, поруч з центральною бібліотекою. Вони розраховані на 117 та 38 автомобілів відповідно, 10% місць відведено для людей з інвалідністю. На решті території громади паркування залишатиметься безплатним.