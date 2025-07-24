Паркувальні майданчики облаштовують на вулицях Миру та Олександра Духновича

У Мукачеві облаштовують паркувальні майданчики на вулицях Миру та Олександра Духновича. Тариф на паркування затвердять на засіданні виконавчого комітету.

Як повідомили у Мукачівській міській раді 24 липня, перші платні парковки з’являться біля ЦНАПу на вул. Духновича та на вулиці Миру, поруч з центральною бібліотекою. Вони будуть розраховані на 117 та 38 автомобілів відповідно, 10% місць буде відведено для людей з інвалідністю.

«Паркувальний майданчик біля ЦНАПу працюватиме цілодобово, на вулиці Миру – по буднях з 9:00 до 18:00. В інший час та на вихідних паркування буде безкоштовним», – зазначили у мерії

Оператором з паркування визначено комунальне підприємство «Мукачівпастранс». Наразі у місті розробляють автоматизовану систему оплати та тариф, який затвердять на засіданні виконавчого комітету.

Зазначимо, в Ужгороді наразі діють 5 майданчиків для паркування – на площі Жупанатській, вулицях Олександра Фединця, Івана Чендея та Капушанській, а також на площі Корятовича – вулиці Духновича. Вартість паркування – 25 грн за годину. Оплата стягується із 8:00 до 19:00. Паркування у вихідні – безкоштовне.