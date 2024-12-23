Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року мукачівці платитимуть за кубометр води майже 60 грн. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення прийняли на засіданні виконкому Мукачівської міської ради у понеділок, 23 грудня.

Як повідомили у пресслужбі Мукачівської мерії, тарифи підняли через подорожчання електроенергії для водоканалу. За словами в.о. директора КП «Міськводоканал» Андрія Казіброди, економічно обґрунтованим тарифом для населення є 72 гривні за кубометр, різницю компенсуватимуть з бюджету громади.

Згідно з рішенням виконкому Мукачівської міської ради, нові тарифи на воду почнуть діяти з 1 січня 2025 року і для населення становитимуть:

Водопостачання: 39,12 грн/м³ (з ПДВ).

Водовідведення: 20,76 грн/м³ (з ПДВ).

Для інших категорій споживачів (бюджетні установи та організації):

Водопостачання: 47,28 грн/м³ (з ПДВ).

Водовідведення: 25,08 грн/м³ (з ПДВ).

Зазначимо, до підвищення тарифів мукачівці платили за водопостачання та водовідведення разом 44,4 грн (з ПДВ). У 2023 році пільгами на оплату комунальних послуг на загальну суму 31,9 млн грн скористалися близько 4,5 тис. родин (15% мешканців громади).