У Мукачеві вартість проїзду становитиме 15 гривень

У Мукачівській громаді затвердили нові тарифи на автобусні перевезення для міських та приміських маршрутів. Рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міськради 12 листопада і воно набирає чинності цього ж дня.

У Мукачеві вартість проїзду в автобусах становитиме 15 гривень. Це третє підвищення тарифу на проїзд у міському транспорті з 2022 року. Перед цим квиток коштував 12 гривень.

«Рішення прийняте у зв’язку із зростанням вартості паливних матеріалів та інших витрат, а також на прохання перевізників про коригування тарифів для покриття економічно обґрунтованих витрат», – пояснили в Мукачівській міській раді.

Окрім міських маршрутів, виконавчий комітет затвердив нові тарифи для приміських напрямків:

Маршрут №31 «м. Мукачево – с. Лавки» – 23 грн

Маршрут №32 «м. Мукачево – с. Нове Давидково» – 18 грн

Маршрут №33 «м. Мукачево – с. Нижній Коропець» – 25 грн

Маршрут №34 «м. Мукачево – с. Павшино» – 19 грн

Маршрут №35 «м. Мукачево – с. Шенборн» – 19 грн

Маршрут №36 «м. Мукачево – с. Барбово» – 25 грн

Маршрут №37 «м. Мукачево – с. Завидово» – 22 грн

Маршрут №38 «м. Мукачево – с. Негрово» – 25 грн

Маршрут №39 «м. Мукачево – с. Горбок» – 24 грн

Маршрут №40 «м. Мукачево – с. Пістрялово» – 18 грн

Маршрут №41 «м. Мукачево – с. Форнош» – 42 грн

Нові тарифи для міських та приміських напрямків в Мукачівській громаді вступлять в дію 12 листопада.