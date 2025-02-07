Об’єкт на вулиці Ярослава Мудрого мають здати до 31 грудня 2025 року

Управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради уклало договір з ТОВ «Гарденер» на ремонт будівлі та благоустрій території на вулиці Ярослава Мудрого, 46. Тут відкриють денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства.

Як повідомили в Мукачівській міськраді 7 лютого, загальна сума контракту становить 16 млн грн. Проєкт передбачає оновлення приміщення, модернізацію обладнання та створення комфортних умов для надавачів і отримувачів соціальних послуг.

«Вартість проєкту визначена на основі методичних рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Бюджетні призначення на 2025 рік за рішенням Мукачівської міської ради складають 10 млн грн», – зазначили в мерії.

Тендер з капремонту будівлі на Ярослава Мудрого, 46 провели 5 лютого, уклавши в цей день договір з переможцем – товариством «Гарденер», яке було єдиним учасником торгів. Компанія має здати об’єкт до 31 грудня 2025 року.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, компанію «Гарденер» зареєстровано в Мукачеві у січні 2001 року зі статутним капіталом 15 тис. грн. Власницею є місцева підприємиця Людмила Гелетей, а основний вид діяльності фірми – оптова торгівля квітами. Виграна закупівля наразі є найбільшою в історії компанії.