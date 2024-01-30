Автомобіль викрав 43-річний раніше судимий місцевий житель

43-річний раніше судимий житель Мукачева викрав автомобіль «ВАЗ» військовослужбовця ЗСУ, припаркований у дворі багатоповерхівки по вулиці Митрополита Володимира. Крадія затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як зазначили у поліції Закарпатської області 30 січня, про викрадення автомобіля, що належить його племіннику – військовослужбовцю ЗСУ, який тривалий час перебуває на фронті, 29 січня повідомив мешканець Мукачева.

«Оперативники розпочали пошуки автомобіля та особи, причетної до угону. Поліцейські опрацювали прилеглу територію та обстежили записи з камер відеоспостереження. У результаті, вже за кілька годин вони розшукали машину у гаражному кооперативі», – розповіли у поліції.

Машину розшукалиу в гаражному кооперативі Мукачева

Як зʼясувалося, автомобіль викрав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Його затримали, а викрадений автомобіль помістили на спецмайданчик Мукачівського райуправління поліції. За незаконне заволодіння транспортним засобом мукачівцю загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.