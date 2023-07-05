У Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрилась фотовиставка Тараса Бичка «Поза часом». Під час роботи над ним львівський фотограф подорожував Україною та намагався знайти та зафіксувати предмети чи ситуації, в яких час ніби зупинився. Всі фото зроблені у 2018-2020 роках, проте глядач спокійно може припустити, що у 60-80-х роках.

Це, звичайно, місця, де збереглась радянська спадщина. Проте майстерність фотографа фіксує не лише предмети доби, що минула. Ми бачимо, як минуле не стало таким, воно спокійно існує сьогодні й ніби не збирається поступатися своїм місцем чомусь новому.

Здебільшого через предмети побуту Тарас Бичко говорить про існування архаїчної свідомості, про те, як спадщина міцно тримається на плаву і тримає нас у минулому.

Проте не варто думати, що проект є похмурим нагадуванням про важкі часи. Тут багато іронії. А головне (що загалом притаманно творчості Бичка) фотограф бачить у звиклих речах чи ситуаціях щось таке унікальне та несподіване, повз яке усі інші проходять. Бичко фіксує свою увагу, а слідом і увагу глядача на абсолютно незвичних образах звичних речей, які зі старих предметів стають персонажами та набувають цінності мистецьких образів.

Тарас Бичко, що переважно працює у жанрі документальної та вуличної фотографії, виокремлює унікальність щоденності. Він фіксує буденність так, що глядач на його світлинах з подивом пізнає у дивовижних художніх образах свій старий мотлох.

«Поза часом» – проект про «минуле», яке має бути стерте сьогоденням, йдеться в анотації до проекту. Хочеться додати, що це проект, де минуле живить сьогодення. А чим, то вже інше питання.

Фотограф Тарас Бичко працює в жанрі документальної та вуличної фотографії. Фотографує з 2014 року. Його роботи виставлялись у головних експозиціях Miami Street Photo Festival (Маямі, 2016), Eastreet 4 – photography of Eastern Europe (Люблін, 2017), на Odessa/Batumi Photo days 2017 (Батумі, 2017).

Тарас став фіналістом конкурсів London Photo Festival, «In the Shadow. Story and Pictures» від National Geographic та переможець конкурсу «Фотограф року 2016» у номінації «Стріт». Його фотографія ввійшла в книгу «100 Great Street Photographs» (Лондон, 2017). У 2016 році організував стріт-колектив «380 Collective», діяльність якого присвячена розвитку та популяризації української вуличної фотографії.

Торік журі престижного фотоконкурсу International Photography Awards відзначило його роботи. Тарас Бичко посів друге місце в номінації «Плівковий портрет» за фото своєї родини. За словами автора, знімок із серії «Дві кімнати» зроблений у львівській квартирі фотографа у 2021 році. Переможцем конкурсу став Дмитро Козацький за серію портретів оборонців «Азовсталі».

Фотопроект «Поза часом» експонуватиметься до 4 серпня 20223 року.

Фото надані Львівським муніципальним мистецьким центром