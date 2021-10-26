Тіло вбитої пенсіонерки пролежало у квартирі 3 дні, поки туди не прийшла дочка загиблої

У с. Мурованому неподалік Львова 25-річний чоловік вбив свою односельчанку. Під час побутового конфлікту чоловік задушив 70-річну пенсіонерку, її тіло виявили лише через три дні. Вбивцю затримали і взяли під варту.

Тіло 70-річної жінки у її власній квартирі виявила дочка 25 жовтня. Вона викликала слідчих, які встановили, що смерть пенсіонерки – насильницька.

«Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець села Муроване. 22 жовтня близько 20:30 між ним і загиблою виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив жінку, а коли вона впала на підлогу – задушив рушником, після чого втік з місця події», – повідомили у поліції.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що вбивця і його жертва не були ні родичами, ні сусідами. Слідчі наразі не розголошують мотиви вбивства, підозрюваного опитують. Суд має обрати йому запобіжний захід. За ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років.

Вбивцею виявився односельчанин загиблої жінки (фото поліції)