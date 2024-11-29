Королевське Євангеліє – це найдавніша рукописна книга Закарпаття

У Краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили експозицію з мультимедійною книгою. Першим стародруком, оцифрованим для інтерактиву, стала найдавніша рукописна книга Закарпаття – Королевське Євангеліє 1401 року.

Як розповіли в адміністрації музею 28 листопада, розробником проєкту стала українська компанія 3Dcomlab. Мультимедійна книга містить цифрові реконструкції розписів та ілюстрацій, які допомагають детально розглянути кожну сторінку рукопису, а також аудіосупровід, що додає атмосфери кожному фрагменту. Першим оцифрованим стародруком стало Королевське Євангеліє.

«Ця найдавніша рукописна книга Закарпаття, написана на папері, з елементами скоропису. Рукопис переписаний Станіславом Граматиком у 1401 році у замку Нялаб на території сучасного Королева. Розміри книги 27х21 см, кількість аркушів – 176. Поєднує кілька стилів та чотири види шрифтів. Текст прикрашений кольоровими ініціалами, мініатюрами та заставками», – зазначили в музеї імені Тиводара Легоцького.

Додамо, що експозиції з мультимедійними книгами встановлено в низці українських музеїв. У Музеї книги та друкарства в Острозі для проєкту оцифрували Острозьку Біблію 1580 року, в Музеї Богдана Хмельницького в Чигирині – Суботівське Євангеліє 1651 року, а в Центральноукраїнському краєзнавчому музеї Кропивницького – Червону книгу України.