З 29 листопада у закарпатських музеях діятимуть резиденції святого Миколая. Відкриття святкових фотозон анонсували Мукачівський історичний музей (замок «Паланок»), замок «Сент-Міклош» у Чинадієві та Закарпатський музей народної архітектури та побуту.

Мукачівський замок «Паланок»

Резиденцію святого Миколая відкриють у середньому дворі Мукачівському замку 29 листопада і вона діятиме по 6 грудня.

«На батьків з дітьми чекає незабутня зустріч із Святим Миколаєм, діятиме фотозона, атмосфера дива та щирі емоції, а на згадку – чудові світлини. При бажанні можна написати також листа Миколаю і він подарує вашій дитині подарунок», – зазначили в Мукачівському історичному музеї.

Резиденція св. Миколая у Мукачеві діятиме з 29 листопда по 6 грудня. Фото музею, 2022 рік.

Зустрітися із Миколаєм можна буде щодня з 12:00 по 17:00. Вхід до резиденції – за звичайними квитками музею.

Адреса – м. Мукачево, вул. Замкова гора.

Чинадіївський замок «Сент Міклош»

Побачити святого Миколая на території фортеці дитячі групи можуть за попереднім записом з 2 грудня. У день святого – 6 грудня – о 16:00 у замку «Сент-Міклош» розпочнеться концерт за участю дитячих колективів.

Побачити Миколая у замку «Сент-Міклош» можна з 2 по 7 грудня

Окрім зустрічі з Миколаєм, на відвідувачів чекатимуть екскурсії замком, казкове підземелля, катання на замковій кареті та майстер класи.

Адреса – селище Чинадієво, вулиця Августина Волошина, 53Б.

Закарпатський музей народної архітектури та побуту

Резиденцію Миколая в Ужгородському скансені традиційно розташують у Шелестівській церкві. Для всіх відвідувачів вона діятиме з 3 по 8 грудня з 15:00 по 18:00 год, а для дитячих груп за попереднім записом з 10:00 до 15:00. За вхід у резиденцію можна буде розрахуватися донатом від 100 грн на ЗСУ.

Резиденцію Миколая в Ужгородському скансені традиційно розташують у Шелестівській церкві. Фото скансену, 2023 рік

Кожна дитина отримає музейний або обраний батьками подарунок. Ви можете передати лист для святого Миколая, для цього потрібно зателефонувати в музей і повідомити про своє бажання.

Адреса – м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а.