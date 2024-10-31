Подарунки готуватимуть для сиріт, дітей з інвалідністю та тих, хто втратив батьків через війну

1 листопада у Львові відкриють першу цьогорічну резиденцію святого Миколая. Вона запрацює в офісі Мальтійської служби допомоги на вул. Богомольця, 8. Львів’ян закликають стати помічниками Миколая для дітей у потребі, які написали вже понад 2000 листів з проханнями про омріяні подарунки.

«Кожен лист до святого Миколая – це не просто дитячі мрії, це надія на чудо, яке так потрібне дітям у ці непрості часи. Ми раді, що наша резиденція може стати місцем, де ці бажання здійснюються, і запрошуємо всіх долучитися, щоб разом подарувати дітям справжнє свято», – зазначає координаторка проєкту «Святий Миколай – дітям у потребі» Анастасія Жеребецька.

Саме ця резиденція святого Миколая створена для підтримки дітей, які потребують особливої турботи, – сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, чиї батьки загинули через війну або перебувають у полоні. Мальтійська служба хоче подарувати святковий настрій та надію цим дітям і просить у небайдужих про підтримку.

«На жаль, ми не можемо виконати всі дитячі бажання – подарувати здоров’я близьким чи принести мир у країну. Але ми можемо подарувати дітям хвилини щирої радості та допомогти забути про ті труднощі, які змусили їх завчасно подорослішати. Часто для цього не потрібно багато – футбольний м’яч, спортивна форма, новий шкільний рюкзак замість зношеного, тепле зимове взуття чи іграшка, яку дитина бачить щодня в магазині по дорозі до дитсадка», – додає Анастасія Жеребецька.

Як стати помічником святого Миколая:

Оберіть дитячого листа після 1 листопада в резиденції або онлайн і придбайте бажаний подарунок. Зробіть благодійний внесок – підтримайте акцію фінансово, здійснивши пожертву, а всі необхідні речі для дітей куплять організатори резиденції. Подаруйте необхідні речі – принесіть іграшки, одяг, взуття чи засоби гігієни до офісу на вул. Богомольця, 8. Станьте волонтером – допоможіть пакувати подарунки напередодні свята. Зголоситися можна за посиланням тут.

Під час відкриття резиденції Святого Миколая 1 листопада о 12:00 відбудеться розпис благодійних пряників та розподіл листів.