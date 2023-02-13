Берлусконі вкотре спробував виправдати російську військову агресію

В МЗС України заявили, що екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заохочує Росію до подальшої війни і «намагається поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові». Так у відомстві прокоментували заяву італійського політика, який пояснив агресію РФ «політикою Зеленського».

Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

«Якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі», – пояснив Берлусконі, який і раніше був помічений в проросійській риториці.

Натомість речник МЗС Олег Ніколенко пригадав, що коли 2010 року працював в українському посольстві в Лівії, тодішній прем‘єр-міністр Сильвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі. Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність.

«Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента – спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність», – написав Ніколенко.

Водночас в МЗС оцінили оперативну реакцію прем‘єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.