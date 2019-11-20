У НАК «Нафтогаз» назвали терміни, коли в Новому Роздолі запустять ТЕЦ

У Новому Роздолі досі холодно, але комунальники, як ніколи, обнадіюють. Десант фахівців «Львівтеплоенерго» працює не покладаючи рук, аби вже до кінця цього тижня батареї врешті загрілись. Львів скерував цілу бригаду інженерів та майстрів, щоб підготувати місцеві мережі до запуску опалювального сезону.

Термометр в одній із груп дитячого садочка «Голубок», що у Новому Роздолі, показує 12 градусів. Наразі сюди дітей не пускають. У вихователів тут навіть йде пара з рота. Без кількох теплих светриків та зайвих штанців малечу батьки в садок не ведуть.

«Теплу байку, під низом ще светрик і маєчка. Носик тепленький і слава богу», — каже бабуся одного з вихованців дитячого садочка Нового Роздолу.

Школи – на безтермінових канікулах. Дошкільні заклади Нового Роздолу працюють у режимі надзвичайної ситуації. Через холод групи об'єднують. В приміщеннях, які обігрівають електричними камінами, підтримують мінімально комфортну температуру.

«Тут у нас 16 градусів. Зранку було 15. Дивлячись, як вітер. Бо в нас така ще гарна стіна, на якій є 12 метрів вікна. Практично, навіть якщо включені два обігрівачі, то ми нагріємо на 2 градуси, діти нагрівають більше», — говорить керівниця дитячого садочка «Голубок» Марія Прудивус.

Тим часом на магістральних трасах тепломереж Нового Роздолу кипить робота. Спецтехніку дали місцеві підприємці, майстри, зварювальники, інженери прибули на поміч з «Львівтеплоенерго». Працюють тут вже другий день поспіль. Кажуть, де не копни, труби як решето.

«Ми вже два витоки зробили на одній ділянці і зараз тут будемо робити заміну 325 труби біля 10 метрів. Основне поліквідовуємо зараз. А тоді запуститься і вже будемо бачити», — сказав у коментарі ZAXID.NET заступник головного інженера ЛКП «Львівтеплоенерго» Михайло Мазола.

До реанімації котлів та мереж готують і головний об'єкт теплопостачання міста — горезвісну ТЕЦ. Це новий управитель «Нафтогаз Тепло» планує зробити найближчими днями.

«Плануємо ці роботи закінчити сьогодні до вечора і якщо буде все нормально, подивимося технологічний режим заповнення мереж. Якщо не буде форс-мажорних ситуацій, то плануємо, якщо не сьогодні ввечері, то завтра зранку включити на ТЕЦ котельню на опалення», — обнадіює радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Едуард Кругляк.

А це означає, що вже у п'ятницю-суботу тепло може дістатись врешті помешкань новороздільців, шкіл та садочків. У Нафтогазі також наголошують, що у вівторок почали виплачувати заборговану за півроку зарплатню усім працівникам ТЕЦ.