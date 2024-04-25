Наркологічний центр «Хелп» релокований у Делятин з Харкова у 2022 році

У наркологічному центрі «Хелп», в якому під час перевірки Держслужби з питань праці виявили ознаки примусової праці, заявили що не застосовують трудотерапію до своїх підопічних. Тим часом, у поліції відкрили кримінальну справу за незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

Наразі у наркологічному центрі «Хелп», розташованому у Делятині, лікуються від залежності 11 людей. У коментарі «Суспільному» очільник центру Богдан Чепіль сказав, працівники закладу не застосовують трудотерапію до своїх підопічних і не забирають документи.

«Якщо людина приїжджає і погоджується, то вона зобов’язана здати на зберігання телефон, документи та дорогоцінні речі на період реабілітації. Правилами центру є дзвінки родичам двічі на тиждень. Не можна між собою битися, вживати алкоголь та наркотики. Слід дотримуватися розкладу дня», пояснив керівник центру і додав, що очолюваний ним заклад релокований з Харкова і не подобається конкурентам.

«З 2017 по 2022 рік центр "Хелп" діяв у Харкові. Може, наш центр не сподобався організаціям, які вже давно на Франківщині», – зазначив Богдан Чепіль.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що після перевірки Держслужбою з питань праці реабілітаційного центру у Делятині відкрили кримінальне провадження за незаконне позбавлення волі та викрадення людини. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.