Під час перевірки інспектори опитали підопічних реабілітаційного центру, у тому числі 13-річну дитину

Працівники Управління інспекційної діяльності разом з міграційною поліцією виявили порушення під час перевірки реабілітаційного центру на Прикарпатті. Підопічних центру, які лікуються від залежності від алкоголю, наркотиків та інших препаратів, змушували працювати на території закладу, забирали в них документи та обмежували в харчуванні.

Як повідомили у Державній службі з питань праці 23 квітня, під час перевірки інспектори опитали людей, які проходять реабілітацію, у тому числі 13-річну дитину. Вони розповіли, що їх утримують в закритих кімнатах із зачиненими вікнами, примушують працювати на території закладу, забирають паспорти та інші документи, а також обмежують свободу.

«У випадку відмови від виконання робіт до осіб застосовували різні заходи впливу, такі як обмеження в солодкій їжі, обмеження куріння, заборона спілкування з родичами, встановлення позачергового прибирання, продовженням терміну реабілітації у закладі. Виявлені порушення містять ознаки застосування трудової експлуатації (примусової праці) до осіб, які проходять реабілітацію», – зазначили у Держслужбі з питань праці.

За виявлені порушення, покарання за які передбачено Кримінальним кодексом України, працівників реабілітаційного центру притягнули до відповідальності.