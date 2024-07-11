Стіну укріплять, а потім проведуть геологічні дослідження

У будівлі Центрального історичного архіву у Львові відколовся фрагмент стіни. Ця будівля на пл. Соборній, 3а є пам’яткою архітектури національного значення. На виїзному засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС вирішили виділити 700 тис. грн з міського бюджету на відновлювальні роботи.

Як повідомив 11 липня заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, у приміщенні Державного історичного архіву відколовся елемент стіни.

«За попередніми даними інженерів-конструкторів, однією з причин обвалу фрагменту стіни є пошкодження конструкції стіни внаслідок нерівномірних осідань фундаментів», – пояснили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

Комісія вирішила, що інститут Polonika разом з комунальними службами міста укріплять стіну. Це буде першочерговими протиаварійними роботами.

«Управління охорони історичного середовища разом з колегами з фонду Instytut Polonika допоможуть укріпити частину стін. Також прийнято рішення щодо комплексного проєкту дослідження будівлі та першочергових заходів», – повідомив Андрій Москаленко.

Плануються також геологічні та інженерні дослідження будівлі. Комісії з питань ТЕБ і НС виділила з міського бюджету 700 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації для реставраційних (протиаварійних) робіт та проведення експертизи проєкту.

Зазначимо, що архів працює у старовинній будівлі колишнього монастиря отців бернардинів XVII ст. У ньому виявили та частково реставрували розписи на стінах колишніх келій, де зображені монахи.