27 березня стрілки годинників переводять на годину вперед о 3 ночі

В останню неділю березня Україна переходить на літній час. В 3 годині ночі 27 березня стрілки годинників переводять на одну годину вперед.

Нагадаємо, переведення годинників в Україні проводять двічі в рік. Це регламентується постановою Кабміну «Про порядок обчислення часу», яка передбачає переведення часу в останні неділі березня та жовтня.

Відповідно, переводити стрілки годинника на одну годину вперед українці будуть цього року в ніч з суботи, 26 березня, на неділю, 27 березня, о 03:00. Смартфони, пристрої на Android та iPhone, комп'ютери автоматично змінюють час.

Торік Верховна Рада не змогла прийняти закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонував зафіксувати в Україні астрономічний (зимовий) час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time.

Перехід на літній/зимовий час у світі здійснюють менше ста країн. Євросоюз також планує відмовитися від переведення годинників, однак цей процес відклали до 2026 року.