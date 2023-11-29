Спільне патрулювання у лютому 2021 року в Нетішині

У Нетішині до патрулювання вулиць залучатимуть представників козацької організації. Вони патрулюватимуть вулиці ввечері та вночі разом із поліцейськими для посиленої охорони громадського порядку.

Про це начальник Нетішинської міської військової адміністрації Григорій Олендра та представники Нетішинського козацького полку Хмельниччини домовились на зустрічі у вівторок, 28 листопада.

«Під час зустрічі обговорювалося питання щодо забезпечення правопорядку в комендантську годину та залучення місцевих козаків до спільного патрулювання нашого міста з поліцейськими для охорони громадського порядку у вечірній і нічний час. Учасники зустрічі обговорили подальші кроки для реалізації проекту та домовилися про співпрацю», – йдеться у повідомленні.

Зустріч керівника міської військової організації з представниками козацького полку

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення представників козацького полку вже залучали до патрулювань. Крім того, також в 2020-2021 роках вони брали участь у патрулюванні під час карантину, запровадженому через пандемію коронавірусу.

Громадська організація «Нетішинський козацький полк Хмельниччини» була заснована в 2008 році. Вона є єдиною подібною спільнотою любителів козаччини у західних областях України. Згідно з інформацією на сайті організації, всього вона налічує близько 80 учасників.