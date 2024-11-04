Мобілізованим чоловікам із Нетішинської громади видаватимуть одноразову грошову допомогу. Таке рішення прийняли депутати у п’ятницю, 1 листопада, під час позачергової сесії Нетішинської міської ради, йдеться на сторінці виконкому.

«Прийняли рішення про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України. Відтепер мобілізованим до ЗСУ або членам їхніх сімей надаватиметься одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 тис. грн на придбання необхідного спорядження», – зазначають у міськраді.

Як розповів ZAXID.NET міський голова Нетішина Олександр Супрунюк, раніше переважно волонтери забезпечували мобілізованих необхідною амуніцією, проте зараз обсяг такої допомоги значно зменшився.

«Відтепер грошову допомогу зможуть отримати всі чоловіки, які були мобілізовані з 24 лютого 2022 року і будуть мобілізовані у майбутньому. Плануємо надавати таку матеріальну допомогу до завершення війни», – зауважив Олександр Супрунюк.

Військовослужбовці, які хочуть отримати 10 тис. грн, повинні надати в управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради такі документи: