Для отримананя допомоги військовослужбовці повинні звернутися в міську раду

Тернопільська міська рада виплачуватиме одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацію. Кожен з бійців отримає по 10 тис. гривень, однак виплачуватимуть лише тим, хто приписаний в місцевій громаді. Рішення про матеріальну допомогу прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради 7 лютого.

Одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тис. гривень на лікування і реабілітацію нададуть тим військовим, які зараз беруть чи брали раніше участь у бойових діях та при цьому отримали поранення після 1 січня 2024 року. Також військовослужбовець повинен мати військовий квиток, або копію, в якій вказано, що він мобілізувався на території міської громади. Допомогу зможуть отримати і переселенці, які також були мобілізовані з Тернопільського міського ТЦК СП.

«Відповідні зміни та необхідний перелік документів для надання допомоги пораненим військовослужбовцям затвердили на засіданні виконавчого комітету. Щоб отримати гроші військовослужбовці повинні принести документи у відділ звернень, що знаходиться на вул. Листопадова, 6, а також написати заяву)», – повідомили в прес-службі Тернопільської міської ради в четвер, 8 лютого.

Окрім заяви на ім’я міського голови бійці, які планують отримати 10 тис. грн, повинні надати документи:

копія паспорта громадянина України;

копія ідентифікаційного коду;

реквізити рахунку військовослужбовця, відкритого в банку;

копія довідки по обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана військовою частиною;

копія військового квитка з відміткою про мобілізацію для осіб зареєстрованих на території Тернопільської громади;

копія дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, якщо на допомогу подають внутрішньо переміщені особи.

Спеціальна комісія розглядатиме кожне звернення і вирішуватиме чи надавати допомогу, чи військовослужбовець повинен уточнити і принести додаткові документи.