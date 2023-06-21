Тернопільська міська рада доплачуватиме військовослужбовцям з інвалідністю по 3000 гривень
Доплати зможуть отримати усі, хто приписаний в громаді Тернополя та внаслідок бойових дій отримав інвалідність І чи ІІ групи
Тернопільські військовослужбовці, які набули інвалідність через воєнні дії, отримуватимуть 3000 гривень доплати до основної державної пенсії. Міська рада Тернополя затвердила розмір виплати і перелік тих, хто може претендувати на ці кошти.
Загалом на додаткові 3000 гривень можуть претендувати військовослужбовці, які зареєстровані на території Тернопільської громади та які внаслідок воєнних дій отримали інвалідність I чи II групи. Також на таку ж доплату можуть претендувати учасники АТО з 2014 року та ветерани ОУН-УПА. Для цього необхідно подати пакет документів в управління соціальної політики міської ради.
Відповідне рішення ухвалили 21 червня на засіданні виконавчого комітету міськради. У коментарі ZAXID.NET міський голова Тернополя Сергій Надал пояснив, що багато військовослужбовців-тернополян через поранення втратили працездатність, а тому ці кошти хоч трішки поповнять сімейний бюджет.
«У Тернопіль повертаються воїни з фронту після поранень. Дуже важливо їх підтримати. Частина з них через війну втратили працездатність. Тому сьогодні було прийнято рішення виконкому про фінансову соціальну підтримку військовослужбовців», – розповів Сергій Надал.
Попередньо на сесії міської ради також було прийнято рішення про надання щомісячної допомоги військовослужбовцям, які отримали інвалідність І чи ІІ групи під час захисту України. За нього міські депутати проголосували одноголосно.
«Для отримання щомісячної грошової допомоги військовослужбовці мають подати пакет документів в управління соціальної політики міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8», – повідомили в Тернопільській міській раді.
Перелік документів, які необхідно подати для отримання грошової допомоги:
- заява на ім’я начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради;
- копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (I чи II група);
- копія паспорта громадянина України (заявника);
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;
- номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.
Навесні про подібну допомогу заявила Львівська ОВА. Люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і зареєстровані на території Львівщини, можуть отримати з обласного бюджету матеріальну допомогу у розмірі від 10 до 25 тис. грн на поліпшення фізичного та ментального здоров’я.