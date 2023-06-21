В міській раді також визначили перелік документів, які необхідні для доплат

Тернопільські військовослужбовці, які набули інвалідність через воєнні дії, отримуватимуть 3000 гривень доплати до основної державної пенсії. Міська рада Тернополя затвердила розмір виплати і перелік тих, хто може претендувати на ці кошти.

Загалом на додаткові 3000 гривень можуть претендувати військовослужбовці, які зареєстровані на території Тернопільської громади та які внаслідок воєнних дій отримали інвалідність I чи II групи. Також на таку ж доплату можуть претендувати учасники АТО з 2014 року та ветерани ОУН-УПА. Для цього необхідно подати пакет документів в управління соціальної політики міської ради.

Відповідне рішення ухвалили 21 червня на засіданні виконавчого комітету міськради. У коментарі ZAXID.NET міський голова Тернополя Сергій Надал пояснив, що багато військовослужбовців-тернополян через поранення втратили працездатність, а тому ці кошти хоч трішки поповнять сімейний бюджет.

«У Тернопіль повертаються воїни з фронту після поранень. Дуже важливо їх підтримати. Частина з них через війну втратили працездатність. Тому сьогодні було прийнято рішення виконкому про фінансову соціальну підтримку військовослужбовців», – розповів Сергій Надал.

Попередньо на сесії міської ради також було прийнято рішення про надання щомісячної допомоги військовослужбовцям, які отримали інвалідність І чи ІІ групи під час захисту України. За нього міські депутати проголосували одноголосно.

«Для отримання щомісячної грошової допомоги військовослужбовці мають подати пакет документів в управління соціальної політики міської ради, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Перелік документів, які необхідно подати для отримання грошової допомоги:

заява на ім’я начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (I чи II група);

копія паспорта громадянина України (заявника);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

номер особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Навесні про подібну допомогу заявила Львівська ОВА. Люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і зареєстровані на території Львівщини, можуть отримати з обласного бюджету матеріальну допомогу у розмірі від 10 до 25 тис. грн на поліпшення фізичного та ментального здоров’я.