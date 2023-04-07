Кабінет міністрів вніс зміни до порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок війни волонтера. Таким чином, на одноразову допомогу можуть претендувати волонтери, які отримали інвалідність, або члени сімей загиблих волонтерів, повідомило Міністерство у справах ветеранів.

«Відтепер одноразова грошова допомога буде також призначатися та виплачуватися волонтерам, які надавали волонтерську допомогу Збройним силам України чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих з числа таких волонтерів», – йдеться в повідомленні й зазначено, що відповідні зміни внесено до постанови уряду від 19 серпня 2015 р. № 604..

Також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дозволить скоротити терміни їх розгляду. Зокрема, рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам прийматиме міжвідомча комісія, яку утворило Міністерство у справах ветеранів. Таким чином, для призначення одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до цієї комісії з заявою та подати необхідний перелік документів

У Мінветеранів додали, що виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Суми, які будуть виплачуватися, в повідомленні не вказано.