Виплати зможуть отримати держслужбовці, журналісти та працівники критичної інфраструктури

Верховна Рада запровадила додаткові виплати для представників низки цивільних професій, які отримали інвалідність або загинули внаслідок війни. Відповідний закон депутати підтримали на засіданні 20 березня.

Йдеться про держслужбовців, працівників критичної інфраструктури та журналістів, які постраждали чи загинули через воєнні дії під час виконання професійних обов'язків.

Ті, кому через травми внаслідок війни призначили групу інвалідності, зможуть одноразово отримати від 200 до 800 тис. грн. У разі їхньої смерті членам родині виплатять 1 млн грн.

Крім цього, якщо службова особа загинула під час виконання обов'язків, то її родині виплатять одноразову допомогу в розмірі 20-річної середньої зарплати.