Мінінтеграції ініціює внесення змін до постанови Кабміну№1195, які спрямовані на вдосконалення механізму переселенцям, котрі евакуюються зі звільнених територій.

Як повідомила прес-служба міністерства, гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

Люди отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Щоб уникнути шахрайства при спробі кілька разів отримати виплати, «Укрпошта» розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.