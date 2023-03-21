Верховна Рада змінила умови служби військових за контрактом. За відповідне рішення 21 березня проголосували 262 нардепи.

Згідно зі змінами до закону №8169 щодо виконання військового обовʼязку та проходження служби, військові, які вперше підписали контракт на військову службу, матимуть піврічний випробувальний термін.

«Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом у ЗСУ або інших військових формуваннях», – ідеться в пояснювальній записці.

Також закон дозволяє зараховувати на службу за контрактом офіцерів від 20 до 40 років. Раніше граничний вік був до 30 років.

Такж закон врегульовує терміни проходження військової служби за контрактом – від 1 до 10 років, включно з випробувальним терміном.