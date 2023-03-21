Міністерство оборони отримає 372,5 млрд грн на підготовку та забезпечення військ

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9105, який передбачає зміни до держбюджету – збільшення видатків на оборону країни. Йдеться про виділення ще понад 500 млрд грн на забезпечення ЗСУ та правоохоронних органів.

Про ухвалу законопроекту повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у вівторок, 21 березня. Закон набуде чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським.

«Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету (законопроект 9105). Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони», – повідомила Роксолана Підласа.

Законопроєкт №9105 передбачає, що міністерство оборони отримає додаткові кошти у 372,5 млрд грн – гроші підуть на забезпечення роботи ЗСУ та підготовку військ. Також гроші отримають:

Міністерство внутрішніх справ – 98,4 млрд грн, які розподіляються між Державною прикордонною службою, Нацгвардією, ДСНС та Нацполіцією;

Держспецзв’язку – 31,6 млрд грн;

СБУ – 9,3 млрд грн;

Головне управління розвідки МО – 4,6 млрд грн;

Управління державної охорони – 961,9 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 807 млн грн;

Національне антикорупційне бюро – 50,6 млн грн.

Крім того, 19 млрд грн підуть на поповнення Резервного фонду держбюджету. Зокрема резервні кошти виділяються сім'ям загиблих військовослужбовців та будівництво оборонних споруд.