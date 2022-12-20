До державного бюджету надійшло понад 3 мільярди гривень, отримані за результатами вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів в Україні. Про це повідомили в неурядовій організації StateWatch з посиланням на групу аналітиків Trap Aggressor, які моніторять ефективність санкцій. Вони, своєю чергою, отримали інформацію із листа Державної казначейської служби України.

Мова йде про залишки коштів на рахунках українських дочірніх банків «Сбербанку» та «Веб.РФ» (Міжнародний резервний банк та Промінвестбанк), націоналізація корпоративних прав та фінансових активів яких відбулася за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року. Сума надходжень склала 3169094 303,31 грн.

Незабаром очікується ще один транш коштів, що зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.

У Trap Aggressor наголошують, що це перший успішний кейс вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до держбюджету.

«Згідно з нещодавніми правками до Закону про Державний бюджет України, надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», – пояснили аналітики.

Нагадаємо, що Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану, що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Згідно з визначенням НБУ, в країні зараз 14 системно важливих банків. Однак і депутати, і експерти вказували, що йдеться саме про «Альфа-Банк Україна».

26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану