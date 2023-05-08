Люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати від 10 до 25 тис. грн з обласного бюджету
Розмір допомоги залежить від групи інвалідності
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Цю допомогу надають на поліпшення фізичного та ментального здоров’я особам з інвалідністю
Люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і зареєстровані на території Львівщини, можуть отримати з обласного бюджету матеріальну допомогу у розмірі від 10 до 25 тис. грн на поліпшення фізичного та ментального здоров’я, повідомила 8 травня прес-служба ЛОВА.
Аби отримати допомогу, слід звернутися у відділ соціального захисту населення у громаді за місцем проживання і подати такі документи:
- заяву,
- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,
- копію документа, що підтверджує безпосередню участь у війні,
- копію індивідуальної програми реабілітації,
- копію паспорта та ідентифікаційного номера,
- реквізити особового банківського рахунку.
Таку матеріальну допомогу, сказано у повідомленні, надають раз на рік. На реабілітацію можна поїхати з дружиною чи чоловіком.
Розмір допомоги залежить від групи інвалідності:
- I група – 25 тис. грн
- II група – 15 тис. грн
- III група – 10 тис. грн
Відповіді на запитання можна отримати за тел.: 032 255 44 50
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