Цю допомогу надають на поліпшення фізичного та ментального здоров’я особам з інвалідністю

Люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і зареєстровані на території Львівщини, можуть отримати з обласного бюджету матеріальну допомогу у розмірі від 10 до 25 тис. грн на поліпшення фізичного та ментального здоров’я, повідомила 8 травня прес-служба ЛОВА.

Аби отримати допомогу, слід звернутися у відділ соціального захисту населення у громаді за місцем проживання і подати такі документи:

заяву,

копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни,

копію документа, що підтверджує безпосередню участь у війні,

копію індивідуальної програми реабілітації,

копію паспорта та ідентифікаційного номера,

реквізити особового банківського рахунку.

Таку матеріальну допомогу, сказано у повідомленні, надають раз на рік. На реабілітацію можна поїхати з дружиною чи чоловіком.

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності:

I група – 25 тис. грн

II група – 15 тис. грн

III група – 10 тис. грн

Відповіді на запитання можна отримати за тел.: 032 255 44 50