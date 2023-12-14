Програма розрахована на 2024-2026 роки

У Львові затвердили нову комплексну програму підтримки ветеранів війни, родичів сімей загиблих захисників і захисниць України. Програма включає матеріальні виплати, лікування, ваучери для бізнесу, відпочинок тощо. У 2024 році на її реалізацію планують витратити 480 млн грн.

Близько 80% заходів цієї програми вже діють і ними можуть користуватися захисники і ветерани. Оновлдена програма передбачена з 2024 до 2006 року.

«Програма включає 9 важливих напрямків, понад 60 заходів підтримки усіх категорій ветеранів війни, захисників і захисниць, їхніх сімей. Це фінансова і юридична підтримка, здоров’я, соціальний супровід, дозвілля, працевлаштування – дуже прості і важливі речі. Документ не є ідеальним, як і кожна програма, але ми готові напрацьовувати зміни спільно з відповідними середовищами і вдосконалювати його. З того, що вже діє, наприклад, одноразова щорічна допомога на лікування і навчання дітям загиблих та воїнів з інвалідністю 1 групи – це 50 тисяч гривень в рік. Також це покращення харчування наших військових в реабілітаційному центрі Unbroken, і на наступний рік передбачено майже 15 мільйонів гривень», – розповіла заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Вона додала, що в міському бюджеті на 2024 рік пріоритетом буде підтримка ЗСУ, зокрема, на допомогу військовим запланували виділити 1 мільярд гривень. А на всі заходи програми підтримки захисників і ветеранів передбачили 480 млн грн.