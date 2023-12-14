Львівська міська рада підтримала виділення 20 млн грн на допомогу військово-морським силам України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії у четвер, 14 грудня.

Ці кошти перерозподілять та виділять із бюджету розвитку Львівської МТГ на 2023 рік.

«Під час зустрічі з командувачем військово-морських сил України було прохання від них, щоб місто Львів допомогло. Пропоную 20 млн грн виділити на допомогу військовим», – зазначив міський Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, відповідно до міської програми підтримки Збройних Сил за запитами військових місто купує для військових дрони, автомобілі, рації, різні спеціалізовані технічні речі. У 2023 році на цю програму з міського бюджету передбачили 1 млрд грн, а загалом на всі програми підтримки військових цього року місто надає 2,1 млрд грн.