Львівська міська рада затвердила програму, за якою місто виплачуватме по 30 тис. грн кожній неповнолітній дитині, в кого хтось із батьків загинув під час російських атак. Відповідну ухвалу підтримали на сесії міськради в четвер, 14 грудня.

Йдеться про одноразову щорічну виплату в розмірі 30 тис. грн, яку міська рада буде виплачувати до повноліття. Наразі у Львові такиє дітей є десять.

«Цю ініціативу ми напрацювали з кількох міркувань, але, насамперед, для того, щоб допомоги дітям, які залишились без одного з батьків. Адже в деяких сім’ях на утриманні залишилось декілька дітей. Наша програма запрацює уже наступного року, а кошти скеровуватимемо дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому, по 30 тис. грн отримуватиме кожна дитина у родині», – розповів в. о. керівника управління соціального захисту Львівської міськради Олексій Неділя.

Щоб отримати допомогу, рідні цих дітей мають звернутися в управління соціального захисту ЛМР. Програма запрацює у 2024 році.

Зазначимо, що внаслідок удару по Яворівському полігону в березні 2022 року загинули батьки шістьох дітей. Ще одна неповнолітня дитина була в чоловіка, що загинув внаслідок удару по станції технічного обслуговування автомобілів. Під час атаки дронів-камікадзе на Львів у вересні 2023 року загинув батько трьох неповнолітніх дітей.