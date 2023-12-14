Дітям загиблих внаслідок російських атак на Львів виплатять по 30 тис. грн
Одноразову виплату щороку діти отримуватимуть до повноліття
Львівська міська рада затвердила програму, за якою місто виплачуватме по 30 тис. грн кожній неповнолітній дитині, в кого хтось із батьків загинув під час російських атак. Відповідну ухвалу підтримали на сесії міськради в четвер, 14 грудня.
Йдеться про одноразову щорічну виплату в розмірі 30 тис. грн, яку міська рада буде виплачувати до повноліття. Наразі у Львові такиє дітей є десять.
«Цю ініціативу ми напрацювали з кількох міркувань, але, насамперед, для того, щоб допомоги дітям, які залишились без одного з батьків. Адже в деяких сім’ях на утриманні залишилось декілька дітей. Наша програма запрацює уже наступного року, а кошти скеровуватимемо дітям до досягнення ними 18-річного віку. При цьому, по 30 тис. грн отримуватиме кожна дитина у родині», – розповів в. о. керівника управління соціального захисту Львівської міськради Олексій Неділя.
Щоб отримати допомогу, рідні цих дітей мають звернутися в управління соціального захисту ЛМР. Програма запрацює у 2024 році.
Зазначимо, що внаслідок удару по Яворівському полігону в березні 2022 року загинули батьки шістьох дітей. Ще одна неповнолітня дитина була в чоловіка, що загинув внаслідок удару по станції технічного обслуговування автомобілів. Під час атаки дронів-камікадзе на Львів у вересні 2023 року загинув батько трьох неповнолітніх дітей.