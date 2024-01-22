Затриманим нападникам по 19, 24 та 25 років

У Нетішині поліція затримала трьох чоловіків, які грабували перехожих. За вечір вони напали на двох людей та відібрали у них цінні речі й документи.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, зловмисники у вечірній час, попередньо змовившись, напали на перехожого на вулиці. Вони побили потерпілого та заволоділи його особистими речами. Чоловік від отриманих травм втратив свідомість.

«Після скоєного, залишивши свою жертву напризволяще, нападники втекли. І буквально за кілька хвилин пограбували ще одного місцевого жителя. Йому завдали декілька ударів в обличчя і відібрали смартфон», – повідомляє поліція.

Отямившись, потерпілі звернулись до поліції. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочинів можуть бути причетні троє місцевих чоловіків віком 19, 24 та 25 років. Невдовзі їх затримали.

Наразі слідчі вже оголосили затриманим підозри за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій), ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж) та ч. 1 та ч.3 ст. 357 ККУ (незаконне заволодіння важливими документами). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Незабаром зловмисникам оберуть запобіжний захід, слідчі наполягають на триманні під вартою. Також поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів.