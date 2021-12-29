Кілька центральних комп'ютерних систем найбільшого видавця Норвегії Amedia виявилися відключені після серйозної кібератаки. Напад хакерів 28 грудня зупинив друк газет і проблему досі не вирішено. З ладу вийшли системи, які відповідають за публікацію газет, рекламу та керування передплатою, заявив виконавчий віце-президент Amedia з технологій Пол Недреготтен.

«Атакована система передплати містить імена, адреси, номери телефонів, форму передплати та історію передплатників. Інші дані, такі як паролі, історія читання, інформація про банківські картки і т.д. д., не порушені», – цитує інформацію видавця ITC.ua.

Допоки роботу видавництва не відновлять, паперові газети не виходитимуть. Замовити рекламу, оформити чи скасувати передплату неможливо. Також залишається незрозумілим, чи було втрачено або скомпрометовано особисту інформацію про передплатників та співробітників.

Amedia видає понад 90 газет та іншої друкованої продукції. Охоплення аудиторії – понад 2,5 мільйона норвежців.

Це вже третя кібератака на норвезькі компанії за останні кілька днів. 21 грудня один із найбільших виробників продуктів харчування в країні Nortura відключив свої IT-системи після хакерського нападу на кілька заводів. Напередодні Різдва Муніципалітет округу Нурланд, регіональна адміністрація великої частини північної Норвегії, відключив комп'ютерні системи після витоку даних. Інцидент торкнувся різних муніципальних служб, серед яких школи та поліклініки. За офіційними даними, проблеми були незначними.