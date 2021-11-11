Вісьмом колишнім співробітникам Служби безпеки України, які нині є офіцерами ФСБ РФ, заочно повідомили про підозру у скоєнні державної зради. Про це інформує прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, іноземні спеціальні та розвідувальні органи займалися несанкціонованим втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств, установ та організацій України, а також інших країн задля збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.

Під час розслідування правоохоронці викрили підрозділ ФСБ РФ, співробітники якого з використанням хакерського угруповання «Армагеддон» (Armageddon) здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної та правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. До анексії Криму в 2014 році вони вели контррозвідувальний захист інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, однак згодом забезпечували проведення в цій сфері розвідувально-підривної діяльності проти України.

«Колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збір конфіденційної інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що раніше СБУ встановила, що у складі окупаційного управління ФСБ в Криму та Севастополі діє хакерське угрупування Armageddon, завданням якого з 2014 року є розвідувально-підривна діяльність проти України. Спеціалістам СБУ вдалося поіменно встановити кількох кримських хакерів, перехопити їхні розмови, а також отримати докази їх причетності до атак.

Слідчі здобули докази того, що колишні співробітники СБУ з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, створювали приховані технічні канали витоку інформації та збирали конфіденційну інформацію, в тому числі з обмеженим доступом. Окрім того, вони викрадали ідентифікатори доступу та персональні дані, насамперед співробітників правоохоронних органів і військових підрозділів, а також блокували роботу державних та корпоративних електронних ресурсів і проводили акції кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Росії.

З 2014 року цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кіберактак на урядові комп'ютерні системи.