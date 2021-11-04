СБУ викрила масштабне хакерське угруповання Armageddon
Причетними до кібератак виявилися співробітники ФСБ в окупованому Криму
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СБУ встановила хакерів з угруповання Armageddon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомила прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили імена причетних до кібератак співробітників ФСБ та перехопили їхні розмови. За даними СБУ, хакери у своїй діяльності використовували вірусні програми, які розроблювали у ФСБ, та засоби анонімізації та «прикриття» в інтернеті.
СБУ з'ясувала, що хакерське угруповання Armageddon – це спеціальний проект ФСБ Росії, який працював проти України. Роботу проекту, за даними слідства, координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.
До складу угруповування входили дві групи співробітників ФСБ:
- кадрові співробітники ФСБ, які брали участь в окупації Криму;
- колишні співробітники правоохоронних органів України, які зрадили присязі та перейшли на бік країни-агресора.
Причетні до кібератак в Україні працівники ФСБ Росії
З 2014 року цей підрозділ здійснив понад 5 тисяч кібератак, а також намагався заразити понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем.
За даними СБУ, основними цілями зловмисників були:
- контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
- викрадення та збір розвідувальних даних, зокрема інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);
- проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
- блокування інформаційних систем.
Наразі п'ятьом учасникам хакерської групи оголосили про підозру у державній зраді — стаття 111 Кримінального кодексу. Підозрюваним загрожує від 11 до 15 років ув'язнення.