СБУ встановила хакерів з угруповання Armageddon, яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили імена причетних до кібератак співробітників ФСБ та перехопили їхні розмови. За даними СБУ, хакери у своїй діяльності використовували вірусні програми, які розроблювали у ФСБ, та засоби анонімізації та «прикриття» в інтернеті.

СБУ з'ясувала, що хакерське угруповання Armageddon – це спеціальний проект ФСБ Росії, який працював проти України. Роботу проекту, за даними слідства, координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

До складу угруповування входили дві групи співробітників ФСБ:

кадрові співробітники ФСБ, які брали участь в окупації Криму;

колишні співробітники правоохоронних органів України, які зрадили присязі та перейшли на бік країни-агресора.

Причетні до кібератак в Україні працівники ФСБ Росії

З 2014 року цей підрозділ здійснив понад 5 тисяч кібератак, а також намагався заразити понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем.

За даними СБУ, основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, зокрема інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.

Наразі п'ятьом учасникам хакерської групи оголосили про підозру у державній зраді — стаття 111 Кримінального кодексу. Підозрюваним загрожує від 11 до 15 років ув'язнення.