Сполучені Штати і Росія ведуть в закритому форматі переговори з кібербезпеки. Про це повідомляє The New York Times.

З американської сторони їх очолює заступник помічника президента США з національної безпеки Енн Нюбергер.

За даними джерел видання, з моменту проведення саміту президентів США і Росії в Женеві в червні дві сторони взяли участь у «цілій серії зустрічей». Зокрема, переговори між Москвою і Вашингтоном мають «найглибший за останні роки» характер.

Джерела видання повідомляють, що заступниця помічника президента США з нацбезпеки «провела низку непублічних зустрічей зі своїм колегою» в російському керівництві.

Кілька тижнів тому, після тривалого обговорення в американському розвідувальному товаристві, США передали представникам Росії імена та інформацію про кількох хакерів, які здійснювали атаки на США.

У Вашингтоні чекають підтвердження того, що ця інформація призведе до арештів. Таким чином, американська сторона сподівається переконатися в серйозності намірів російського керівництва щодо боротьби з кіберзлочинністю.