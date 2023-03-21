Події серіалу відбуваються у видавництві

На «Новому каналі» 20 березня відбулась прем’єра серіалу «Молода». Цікаво, що ситком стач частиною акції «Читаємо з любов`ю», який канал проводить разом з Yakaboo.

Національна книжкова платформа Yakaboo спільно з «Новим каналом» запустили проект популяризації читання. Підтримати інтерес українців до читання, а також підкреслити роль книги як інструменту психологічної розрядки та відновлення ментального здоров`я планують завдяки серіалу «Молода», повідомив Український інститут книги.

Події серіалу відбуваються у книжковому видавництві, в серіальні перипетії вплітатимуть розповідь про цікаві книжкові новинки на українському видавничому ринку, готувати книжкові рекомендації від зіркових ведучих, проводити спільні промо та розіграші у соцмережах.

Ситком «Молода» – романтична історія про 40-річну Ольгу, яку заради молодої коханки покинув чоловік, попередньо спустивши сімейні заощадження на азартні ігри, залишивши жінку в боргах. Щоб отримати роботу у видавництві вона змушена вдати з себе набагато молодшу жінку. Адже коли вона вирішує повернутись в професію, через її вік кожне видавництво закриває перед нею двері.

Головні ролі зіграли Ольга Жуковцова («Слуга народу») та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімались Юлія Шугар («Відділ 44»), Аліна Кошарна, Ірма Вітовська («Брама», «Мої думки тихі», «Королі репу»), В’ячеслав Довженко («Кіборги», «Інший Франко») та інші.

«Коли до нас звернувся "Новий канал" з пропозицією проекту "Читаємо з любов`ю", ми були у захваті. Це ж круто популяризувати читання та українських авторів через телевізійний контент», – зазначає представниця Yakaboo Олена Безугла.

«Серіал "Молода" порушує питання ейджизму, любові до себе, віри в свою мрію і силу кохання. Кожен хоче залишатися молодим і бути завжди затребуваним, гарним, активним, цікавим і в темі. Цей серіал покаже глядачам, що бути таким можна в будь-якому віці, і немає різниці, яка цифра стоїть в паспорті. Соціум і радянська влада насадили нам багато установок. Тож хочеться свободи у головах і більше шансів проявити себе у будь-якому віці», – говорить режисерка «Молодої» Міла Погребиська.

Серіал виходитиме на «Новому каналі» в понеділок та четвер