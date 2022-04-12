За попередніми даними, розстріляно п'ятьох людей

У вівторок, 12 квітня, у Нью-Йорку невідомий влаштував стрілянину на станції метро. На одній зі станцій метро невідомий у протигазі та будівельному жилеті відкрив вогонь по людях. Через це щонайменше 5 людей загинули. Також понад десятеро отримали поранення.

Близько 8:30 поліцейських викликали на станцію метро «36-та вулиця». Вони також отримали повідомлення про задимлення на станції.

«За попередніми повідомленнями, під час ранкової стрілянини було поранено 13 людей, кілька з них застрелені. Поліція розшукує чоловіка в робочому жилеті та протигаз», – повідомляє The New York Times.

Щонайменше 5 людей загинули

Рятувальники повідомили, що постраждали 13 осіб, кілька з них внаслідок обстрілу.

У поліції повідомили, що розшукують чоловіка в протигазі та помаранчевому будівельному жилеті.

Наразі інформація щодо травм та стану потерпілих є попередньою. Прес-секретар мера Нью-Йорка Еріка Адамса утримався від коментарів, бо наразі інформація ще є попредньою.

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