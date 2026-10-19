У організаторів провели обшуки

На Львівщині поліцейські затримали сімох учасників організованої групи, які вирощували та збували коноплі на мільйони гривень. Під час обшуків вилучили канабісу на 15 млн грн та понад 1 млн грн готівки в різних валютах.

Як повідомили в понеділок, 19 жовтня, у прокуратурі Львівщини, у групу входили четверо чоловіків віком від 53 до 63 років та сім’я з трьох осіб: 46-річний чоловік, його 44-річна дружина та 19-річний син – студент одного з коледжів Львова. За версією слідства, у період з травня до жовтня цього року вони організували вирощування конопель та зберігали їх для подальшого збуту канабісу.

«Для своєї діяльності спільники обрали дві ділянки. Одна, площею 0,038 га, на території садівничого товариства поблизу Львова, де постійно проживали троє з підозрюваних. Друга, площею майже 1,8 га - на території Тростянецької громади Стрийського району», – розповіли в прокуратурі.

За даними ZAXID.NET, коноплі вирощували на території садівничого товариства в Солонці та в селі Луб’яна колишнього Миколаївського району. Після збору урожаю канабіс готували для подальшого оптового та роздрібного збуту.

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Під час 14 обшуків на ділянках та за місцем проживання спільників правоохоронці вилучили: десятки рослин конопель; понад 30 кг канабісу у пакетах різного розміру, коробках, згортках, пластикових ємностях та банках; п’ять автомобілів підозрюваних, серед яких преміальний Mercedes-Benz, а також Mitsubishi Lancer Evo X, Skoda Yeti, Renault Kangoo та Opel; готівку у різних валютах: понад 5 800 доларів США, 920 євро, 1 350 злотих, 600 фунтів стерлінгів та майже 760 000 грн; чорнові записи, ваги, вакууматори та інші докази протиправної діяльності.

Орієнтовна вартість вилученої рослинної продукції – близько 15 млн грн.

Спільникам повідомили про підозри у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, а також у посіві та вирощуванні конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 ККУ).