Сировину – опале листя – передаватимуть на завод з вулиць міські комунальні служби

У столиці Франції відкрили першу у світі фабрику з індустріального виробництва целюлози із опалого листя. Проект реалізували завдяки стартапу закарпатця Валентина Фречка.

Як розповів генеральний менеджер компанії Releaf Paper Олександр Соболенко, паперовий завод у Парижі відкрили 16 листопада. На його зведення пішли три роки та 3,5 млн євро.

«На урочистій церемонії, в присутності політиків, представників банків, бізнесу та медіа, ми пообіцяли покінчити з паризьким листям раз і назавжди. І ще ми показали, як українці створюють інновації, а потім з неймовірною ефективністю перетворюють їх на бізнес в незнайомому середовищі», – написав Олександр Соболенко у Facebook.

Сировину для виготовлення паперу – опале листя з міських вулиць, парків, тротуарів Парижа – передаватимуть на завод міські комунальні служби, розповідає Varosh. На фабриці листя перероблятимуть у природне волокно, яке є основою для створення паперу. Окрім паперових аркушів A3/4 та в рулонах, на заводі виготовлятимуть крафтове пакування для бізнесу – пакети різних розмірів і коробки.

Стартап розглядав локації для майбутнього виробництва у Франції, Фінляндії та Україні

Нагадаємо, автором ідеї з переробки опалого листя у папір за допомогою технології лужного варіння у 2018 році став 16-річний школяр із Закарпаття Валентин Фречко. У грудні 2022 року заснована за його участі компанія Releaf Paper, отримала €2,5 млн від Європейської комісії на будівництво паперової фабрики. Стартап розглядав локації для майбутнього виробництва у Франції, Фінляндії та Україні. За даними українського Forbes, серед замовників Releaf Paper в Україні – L’Oreal, Samsung, Weleda та Schneider Electric.