Компанія Releaf Paper, співзасновником якої є закарпатець Валентин Фречка, отримала €2,5 млн від Європейської комісії на будівництво фабрики паперу з опалого листя. Як уточнили у компанії, вартість проекту становить 3,5 млн євро. Проте загальний обсяг фінансування може перевищити 10 млн євро: фонд Єврокомісії погодився додатково інвестувати у масштабування проекту.

Як повідомила компанія Releaf Paper, стартап став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії. «Ми подали на комісію проект пілотної виробничої лінії целюлози з волокон опалого листя, яка вироблятиме сировину за унікальною технологією, розробленою та запатентованою компанією», – повідомила компанія на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Загальна вартість проекту становить 3,5 млн євро, з яких Єврокомісія профінансує 2,5 млн у вигляді гранту. «Крім того, загальний обсяг фінансування може перевищити 10 млн євро, адже фонд Європейської комісії також погодився додатково інвестувати у подальше масштабування проекту. Згідно з затвердженим планом розвитку, Releaf Paper використовуватиме інвестиційні кошти для створення ще двох виробничих ліній у різних країнах протягом наступних п'яти років», – додали у компанії.

За інформацією Forbes, наразі стартап розглядає локації для майбутнього виробництва у Франції, Фінляндії та Україні. Реалізацію грантової програми планують розпочати у квітні 2023 року. Додатково стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще дві фабрики загальною сумою щонайменше €8 млн. Для будівництва першої фабрики стартап розглядає Францію, Фінляндію та Україну. Ймовірні локації для ще двох виробництв – Німеччина та Польща.

Зазначимо, ідею виготовляти папір із опалого листя у 2018 році представив школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Хлопець розробив можливості отримання целюлози з опалого листя шляхом його переробки за допомогою технології лужного варіння. У результаті виготовив папір без використання синтетичних наповнювачів. У 2018 році тодішній 11-класник Сокирницької школи виборов золоту медаль Genius Olimpiad 2018 у США. Валентин Фречка здобув відразу дві відзнаки – золоту медаль у дисципліні «Наука», а також окрему спеціальну відзнаку олімпіади.

Додамо, компанія Releaf Paper заснована у 2020 році. Екостартап виготовляє папір і паперові пакети без використання деревини – із опалого листя. Releaf Paper наразі працює на Луцькому картонному комбінаті. За даними українського Forbes, серед замовників Releaf Paper в Україні – L’Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric. У вересні 2022 року стартап запустив продажі у Європі – покупцям відвантажують вироблену в Україні продукцію зі складу у Словаччині.