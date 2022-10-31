В Україні готуються створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для створення точок використають частину з 1570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.

«Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим зв’язком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного зв’язку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми. Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв’язку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв’язку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», – сказав Федоров в інтерв’ю Forbes, опублікованому вранці в понеділок, 31 жовтня.

Міністр не зміг назвати точну кількість таких точок доступу, але в Україні вже роблять тестові точки. Термінали Starlink вже відправили на локації.

«Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування», – сказав міністр, додавши, що перші публічні точки запрацюють вже в листопаді.

Нагадаємо, Росія з 10 жовтня почала знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи удари як по електростанціях, так і по підстанціях. Останній такий удар російські загарбники завдали вранці 31 жовтня.