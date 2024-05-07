В Тернополі оброблять п'ять парків

З четверга, 9 травня, й до вівторка, 14 травня парки, лісопарки та зелені зони Тернопільської ОТГ запланували обробляти від кліщів. Мешканців закликали утриматися від відвідування парків у цей період.

В Тернопільській міській раді повідомили, що графіки акарицидних процедур складені так, щоб все-таки на вихідні тернополяни і гості міста могли прогулюватися улюбленими місцями. Обробку також можуть перенести, якщо будуть несприятливі погодні умови. Тернополян просять утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей період.

️Кліщів кропитимуть зранку о 09:00 згідно з графіком:

9 травня – парк Шевченка;

10 травня – парк Сопільче;

13 травня – парк Національного відродження;

14 травня – парк Здоров’я та Старий парк.

У графіку можливі зміни через дощі та пориви вітру понад 9 м/с, про що повідомлять додатково. Речовина, якою оброблятимуть парки, не шкідлива для людей. Однак, містяни, які схильні до алергій, та тварини можуть отримати нездужання.