Тернополян просять не відвідувати міські парки через обробку від кліщів
В Тернопільській міській раді оприлюднили графік проведення акарицидних процедур
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З четверга, 9 травня, й до вівторка, 14 травня парки, лісопарки та зелені зони Тернопільської ОТГ запланували обробляти від кліщів. Мешканців закликали утриматися від відвідування парків у цей період.
В Тернопільській міській раді повідомили, що графіки акарицидних процедур складені так, щоб все-таки на вихідні тернополяни і гості міста могли прогулюватися улюбленими місцями. Обробку також можуть перенести, якщо будуть несприятливі погодні умови. Тернополян просять утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей період.
️Кліщів кропитимуть зранку о 09:00 згідно з графіком:
9 травня – парк Шевченка;
10 травня – парк Сопільче;
13 травня – парк Національного відродження;
14 травня – парк Здоров’я та Старий парк.
У графіку можливі зміни через дощі та пориви вітру понад 9 м/с, про що повідомлять додатково. Речовина, якою оброблятимуть парки, не шкідлива для людей. Однак, містяни, які схильні до алергій, та тварини можуть отримати нездужання.