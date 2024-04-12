Територію оброблятимуть речовиною, яка є безпечною для людей

В Чернівцях міська рада попередила місцевих жителів про обробку парків від кліщів. Відвідувачам радять з 145 квітня не заходити в два парки. Обробка триватиме два дні. В департаменті інфраструктури та благоустрою додали, що територію оброблятимуть речовиною, яка є безпечною для людей.

15 квітня у Чернівцях планують обробляти від кліщів дві відпочинкові зони – парк імені Шевченка та Жовтневий парк. Через це впродовж двох днів чернівчанам радять утриматися від відвідування парків.

За інформацією департаменту, територію оброблятимуть акарицидною отрутою, яка є безпечною для людей.

«Однак 15 та 16 квітня парки радять не відвідувати. Особливо це стосується дітей, людей з тваринами та тих, які мають алергію», – повідомили в департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

В департаменті також зазначили, що обробку парків відтермінують, якщо буде йти дощ. Додамо, що за три місяці 2024 року медики вже зафіксували дев’ять випадків інфікування хворобою Лайма, що на два більше, ніж у 2023 році.