Винуватцям загрожує позбавлення волі до 5 років

Троє жителів Тернополя впродовж місяця вирубували дерева в ландшафтному парку «Загребелля», що розташований біля тернопільського ставу. Чоловіки зрубували дерева цінних порід, їм загрожує штраф або ж позбавлення волі до 5 років.

Незаконну вирубку у великих масштабах виявив поліцейський офіцер громади під час обстеження території обслуговування та ландшафтного парку «Загребелля». Правоохоронець помітив, що на території парку зрубано чимало дерев. На місце події він викликав слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили причетних до вирубки лісу. Це місцеві жителі.

«Під час перевірки з’ясували, що троє чоловіків впродовж місяця у регіональному ландшафтному парку зрубували дерева. Вибирали різні, однак цінні породи - клен, акацію та ясени», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 10 квітня.

Правоохоронці з місця події вилучили речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження відповідно до ч. 3 ст. 246 КК України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

За вчинене трьом чоловікам загрожує штраф до 34 тис. грн або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.