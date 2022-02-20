Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року

У неділю, 20 лютого, відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022. Захід провели на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як «Пташине гніздо», інформує УНІАН.

Як і церемонія відкриття, закриття Олімпіади-2022 тривало близько двох годин. І пройшло за участі спортсменів, які брали участь в змаганнях та залишалися у Китаї на момент останнього змагального дня.

Церемонія закриття Олімпіади-2022 супроводжувалося урочистими заходами, які підготували організатори. А також світловими шоу, як і під час відкриття Олімпіади.

Синьо-жовтий прапор на урочистий захід несла українська біатлоністка Олена Білосюк. Під час урочистостей на арену винесли також і олімпійський прапор. Він мав символізувати завершення Олімпіади у Пекіні.

фото Biathlon.com.ua

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року. На цих Олімпійських іграх участь взяла 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті і Саудівська Аравія. Україну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

В загальному медальному заліку Олімпіади-2022 в Пекіні перше місце посіла збірна Норвегії. Другу позицію посіла збірна Німеччини. Замкнув трійку рейтингу Китай.

Україна на Олімпіаді-2022 завоювала всього одну медаль – срібло в лижній акробатиці виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

Не обійшлося і без скандалів: двоє українських спортсменок попалися на допінгу – лижниця Валентина Камінська і бобслеїстка Лідія Гунько.

Наступна зимова Олімпіада 2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.